Feuerwehr befreit Finger eines Jungen aus Holzspielzeug

Düsseldorf (dpa/lnw)

Mit vereinten Kräften haben Feuerwehrleute und Mitarbeiter eines Krankenhauses den Finger eines vier Jahre alten Jungen aus einem Kinderspielzeug befreit. Der Junge hatte beim Spielen mit einer Holzeisenbahn den Finger in der Verbindungsöffnung einer Holzschiene eingeklemmt, wie die Feuerwehr am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Im Krankenhaus, wohin der Vater mit dem Jungen fuhr, erkannten die Mitarbeiter, dass ihre Instrumente nicht geeignet waren und riefen die Feuerwehr. Die rückte mit zwei großen Feuerwehrautos aus.

Von dpa