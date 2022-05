Die Feuerwehr in Dinslaken hat vier junge Vögel aus einem Abluftschacht befreit.

Die kleinen Dohlen hatten am Sonntag in dem Schacht in der Innenstadt festgesessen, wie die Einsatzkräfte mitteilten. Durch Abnahme eines Entlüftungsventilators seien die Retter zu den Tieren gelangt. Sie hätten die Vögel nach und nach greifen und auf einem angrenzenden Gründach wieder freilassen können.