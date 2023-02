Feuerwehr entdeckt bei Löscharbeiten Hanfpflanzen

Essen (dpa/lnw)

Feuerwehrkräfte haben bei Löscharbeiten in einem leerstehenden Gebäude in Essen zahlreiche Hanfpflanzen entdeckt. Das Gebäude im Stadtteil Kray sei augenscheinlich als Lager für Verschiedenes genutzt worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstagnachmittag. Bei den Löscharbeiten hätten die Einsatzkräfte mehrere Türen in dem rund 450 Quadratmeter großen Gebäude aufgebrochen. Dabei seien sie auch auf die Pflanzen gestoßen. Verletzte habe es bei dem Brand nicht gegeben.

Von dpa