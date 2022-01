Bei einem Brand in einer Wohnung in Alsdorf bei Aachen ist eine Frau ums Leben gekommen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden bei den Löscharbeiten am Sonntagmorgen ihre Leiche in der Wohnung, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Es handele sich vermutlich um die Bewohnerin der Wohnung. Das Feuer war am Sonntagmorgen aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen. Die Ermittlungen dauern an.