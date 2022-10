Feuerwehr löscht Großbrand in Batterie-Lagerhalle

Bad Oeynhausen (dpa/lnw)

Die Feuerwehr hat am frühen Freitagmorgen einen Großbrand in einer Gefahrenguthalle in Bad Oeynhausen (Kreis Minden-Lübbecke) gelöscht. Der Brand sei etwa um 0.30 Uhr aus bislang unbekannten Gründen ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitagvormittag. Eine hohe Rauchsäule habe weithin sichtbar über der Halle gestanden. Über die Gefahrenapp «Nina» habe man die Bevölkerung vor Rauchgasen gewarnt; eine konkrete Gefahr habe jedoch nach Angaben des Sprechers nicht bestanden. Unklar war am Freitagmorgen weiterhin, ob sich Menschen in der Halle befanden.

Von dpa