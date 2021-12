Feuerwehr rettet Kleinkind aus Schacht

Grevenbroich (dpa/lnw)

30 Feuerwehrleute haben am Samstagmorgen ein Kleinkind aus einem Schacht in einem Wohnhaus in Grevenbroich bei Düsseldorf gerettet. Laut einer Mitteilung der örtlichen Feuerwehr zu dem «spektakulären» Einsatz war ein zweijähriges Kind in einen normalerweise verschlossenen Konstruktionsschacht vom Wohnzimmer in den Keller geraten und dort stecken geblieben.

Von dpa