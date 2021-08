Finanzhilfe für Vereine von Kimmich und Goretzka

Joshua Kimmich und Leon Goretzka werden den vom Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz betroffenen Vereinen finanziell helfen. Über die gemeinsame Spendenaktion «WeKickCorona» der beiden Fußball-Nationalspieler und Profis des FC Bayern wollen sie die Soforthilfe des Deutschen Olympischen Sportbundes verdoppeln. Der DOSB hatte 100.000 Euro als Basishilfe zur Verfügung gestellt.

«Nach über einem Jahr Pandemie war das Hochwasser der nächste heftige Rückschlag für viele Vereine und sportnahe Einrichtungen in der Region. Leon und ich mussten nicht lange darüber nachdenken, dass wir mit WeKickCorona handeln und den betroffenen Clubs über den DOSB und die Landessportbünde eine schnelle, finanzielle Unterstützung zur Verfügung stellen», erklärte Kimmich.

Natürlich gebe es in den betroffenen Regionen noch akutere Probleme. «Aber wir sind überzeugt, dass eine möglichst baldige Wiederherstellung der sportlichen Infrastruktur und des gesellschaftlichen Vereinslebens für viele Menschen ein wichtiges Zeichen auf dem Weg zurück zur Normalität darstellen kann», erklärte Goretzka in einer DOSB-Mitteilung am Mittwoch.