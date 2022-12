Finanzminister stimmt NRW auf Wirtschaftsabschwung ein

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nordrhein-Westfalens Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) hat das Land auf einen Abschwung der Wirtschaft eingestimmt. Die Krise infolge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine treffe NRW mit seiner energieintensiven Industrie härter und stärker als andere Bundesländer, sagte Optendrenk am Mittwoch im Landtag. Die Rezession sei «längst angekommen», so der CDU-Politiker. Kurzfristige Verbesserungen seien nicht zu sehen. Es sei vielmehr zu erwarten, dass die wirtschaftliche Entwicklung in NRW auch zu Beginn 2023 schwächer als im Bundesschnitt sein werde.

Von dpa