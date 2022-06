Flohé gewinnt Boulder-Weltcup in Brixen: Meul Zweite

Brixen (dpa)

Der deutsche Kletterer Yannick Flohé hat den ersten Weltcup seiner Karriere gewonnen. Der Athlet von der Sektion Aachen gewann am Sonntag das Boulder-Event im italienischen Brixen und setzte zwei Monate vor der Heim-EM in München ein Ausrufezeichen. «Gefühlt habe ich mein ganzes Leben dafür gearbeitet. Ich bin so froh, dass es heute geklappt hat», sagte Flohé.

Von dpa