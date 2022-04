Flucht, Kollisionen, Schuss: 18-jähriger Fahrer stellt sich

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der Autofahrer, der vor einer Woche in Düsseldorf nach einer Verfolgungsfahrt mit zwei Kollisionen fliehen konnte, ist ein 18-jähriger Heranwachsender. Der junge Mann habe sich in Aachen gestellt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eine Woche zuvor soll er in Düsseldorf versucht haben, eine Frau in sein Auto zu zerren und dann allein durch die Stadt geflohen sein. Dabei soll er mit zwei Autos - darunter einem Polizeiwagen - zusammengestoßen sein und einen Fußgänger angefahren haben. Ein Polizist gab einen Schuss ab. Dann gelang dem Mann die Flucht, obwohl mit Hubschrauber und Polizeihund nach ihm gesucht wurde.

Von dpa