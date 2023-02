Flughafen Dortmund geht von Hackerangriff aus

Auch die Homepage des Flughafens Düsseldorf war am Donnerstag mehrere Stunden lang nicht erreichbar. Ob es sich auch dort um einen Hackerangriff handeln könnte, kommentierte der Flughafen nicht. «Die Ursache für die Störung ist derzeit nicht abschließend ermittelt, die Analysen durch unsere IT-Partner dauern noch an», sagte ein Sprecher. Fluggäste bekämen aktuelle Informationen über die App des Flughafens, die nicht von dem Ausfall betroffen sei.

Auch andere deutsche Airports waren betroffen. Der Flughafen Nürnberg vermutete ebenfalls, dass es sich um einen Hackerangriff handelt, bei dem die Seite so viele Anfragen bekommt, dass sie zusammenbricht.

Für die Passagiere in Dortmund ist der Ausfall der Internetseite besonders ärgerlich: Weil der Flughafen an diesem Freitag von dem angekündigten ganztägigen Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi an sieben deutschen Flughäfen betroffen ist, seien viele Reisende auf der Suche nach Informationen zu ihrem Flug, sagte eine Sprecherin. Sie sollten sich am besten an ihre Airline oder den Reiseveranstalter wenden.