Flughafen Köln/Bonn: Deutlich mehr Fluggäste im Jahr 2021

Am Flughafen Köln/Bonn sind im vergangenen Jahr 4,25 Millionen Fluggäste gestartet oder gelandet - 38 Prozent mehr als im ersten Corona-Jahr 2020. «Vor allem die touristischen Verkehre haben im zweiten Halbjahr für eine steigende Nachfrage und eine deutliche Erholung des Passagierverkehrs gesorgt», sagte Flughafen-Geschäftsführer Torsten Schrank am Freitag. Trotzdem habe das Passagieraufkommen nur ein Drittel des Vor-Corona-Niveaus erreicht. Die Luftfracht erzielte dagegen einen Rekordumschlag von 986.000 Tonnen. Im Vergleich zum Vorjahr war das eine Steigerung um 14 Prozent.

Für das laufende Jahr rechnet der Flughafen in etwa mit einer Verdopplung der Fluggastzahl. «Auch wenn der Start ins neue Jahr aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens schwächer verläuft, sind wir optimistisch, dass sich der Aufwärtstrend im Passagierverkehr in diesem Jahr fortsetzen wird», sagte Schrank. Bei der Luftfracht soll die Millionen-Tonnen-Marke geknackt werden. Nach roten Zahlen in den Jahren 2020 und 2021 will der Flughafen im laufenden Jahr wieder ein «leicht positives Ergebnis» erreichen.