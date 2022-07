Flugzeug muss wegen Motorschaden auf Getreidefeld notlanden

Bad Oeynhausen (dpa/lnw)

In Bad Oeynhausen bei Bielefeld ist ein Ultraleichtflugzeug wegen eines Motorschadens auf einem Getreidefeld notgelandet. Beide Insassen blieben unverletzt, teilte die Polizei am Samstag mit. Der 70-jähriger Pilot und ein 53-jähriger Passagier waren demnach am Freitagnachmittag vom Flugplatz in Porta Westfalica-Vennebeck gestartet, Ziel war ein Flugplatz in Osnabrück.

Von dpa