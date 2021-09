Fluthilfe-Gelder sollen ab kommender Woche ausgezahlt werden

Düsseldorf (dpa/lnw)

Erste Gelder aus dem Fluthilfe-Wiederaufbaufonds sollen in Nordrhein-Westfalen in der kommenden Woche ausgezahlt werden. Das kündigte Bau- und Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Freitag an. Für NRW sind 12,3 Milliarden der insgesamt bis zu 30 Milliarden Euro im Wiederaufbau-Paket von Bund und Ländern vorgesehen. «Wir tun alles dafür, dass die Betroffenen ihre Wiederaufbauhilfe zügig bekommen», so Scharrenbach.

Von dpa