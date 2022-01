Flutkatastrophe: Opposition kritisiert unvollständige Akten

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die von der Landesregierung an den Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe übersandten Akten sind nach Ansicht der Opposition noch immer unvollständig. «Dieses Katz- und Maus-Spiel der Landesregierung muss sofort enden. Offenbar scheint es hier Dinge zu geben, die verschleiert werden sollen. Anders ist dieses Verhalten nicht zu erklären», kritisierten die Obleute von SPD-Fraktion und Grünen am Mittwoch in Düsseldorf.

Von dpa