Folie erschreckt Pferd: Kutscher lebensgefährlich verletzt

«Das Tier lief daraufhin mit der Kutsche durch einen Graben auf ein angrenzendes Maisfeld. Dabei fiel der Mann von der Kutsche und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu», teilte die Polizei am Freitag am Freitag mit. Der Kutscher sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Das Pferd blieb bei dem Unfall am Mittwoch unverletzt.