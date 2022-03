Forderungen nach Ende des rohstofffinanzierten Krieges

Hamburg (dpa/lno)

Zum globalen Klimastreik hat Fridays for Future (FFF) am Freitag in Hamburg einen schnelleren Ausstieg aus den fossilen Energien und ein Ende des rohstofffinanzierten Krieges in der Ukraine gefordert. In einem Krieg, «der maßgeblich durch unsere Importe finanziert wird», dürfe man sich auch hierzulande nicht unschuldig fühlen, sagte FFF-Aktivistin Annika Rittmann bei einer Kundgebung auf der Willy-Brandt-Straße vor zahlreichen Demonstranten. Eine Teilnehmerzahl wollten zunächst weder die Polizei noch Fridays for Future nennen. Erwartet worden waren rund 20.000 Demonstranten.

Von dpa