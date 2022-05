Forscher stellen im Juni Studie zum Missbrauch im Bistum vor

Münster (dpa/lnw)

Nach mehr als zwei Jahren Forschungsarbeit stellen Historiker der Uni Münster am 13. Juni das Ergebnis ihrer Arbeit zu Missbrauchsfällen im Bistum Münster vor. Dabei geht es um die Zeit zwischen 1945 und 2020. Nach der Pressekonferenz im Schloss der Uni übergibt das fünfköpfige Team den Bericht an Münsters Bischof Felix Genn, wie die Uni Münster am Montag mitteilte. Einen ersten Zwischenbericht hatte die Gruppe um die Historiker Thomas Großebölting (früher Uni Münster, heute Professor in Hamburg) und Klaus Große Kracht im Dezember 2020 vorgestellt und angekündigt, Namen von verantwortlichen Bischöfen und Personalchefs nennen zu wollen. Bei den Vorwürfen geht es von anzüglichen Kommentaren bis zu schwerem sexuellem Missbrauch über viele Jahre.

Von dpa