Forscher untersuchen Insektenvielfalt bei Beweidung

Mainz/Krefeld (dpa)

Im Anschluss an die jüngsten Forschungsergebnisse zum Insektensterben wollen Wissenschaftler in einem Gebiet am Mittelrhein den Einfluss der Beweidung mit Ziegen und Schafen auf die Insektenvielfalt untersuchen. Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) übergab dazu am Dienstag in Mainz einen Förderbescheid über 69.000 Euro an Martin Sorg vom Entomologischen Verein Krefeld, der 2017 einen Rückgang der Insektenpopulationen um 75 Prozent in drei Jahrzehnten nachweisen konnte.

Von dpa