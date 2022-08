Fortum führt mit Finnland Gespräche zu Liquiditätsbedarf

Helsinki (dpa)

Die hohen Energiepreise setzen auch den finnischen Uniper-Mutterkonzern Fortum zunehmend unter Druck. Momentan verfüge der Konzern zwar noch über ausreichende Finanzmittel, um die aktuellen Anforderungen zu erfüllen, teilte er am Montag in Helsinki mit. Das Unternehmen führe aber auch Gespräche mit dem finnischen Staat darüber, wie der Liquiditätsbedarf im Falle weiterer starker Energiepreissteigerungen gesichert werden könnte. Dabei belasten vor allem die erforderlichen Sicherheitsleistungen den Konzern. Diese werden Margining genannt und funktionieren wie eine Kaution. Der finnische Staat hält mehr als die Hälfte der Anteile an Fortum.

Von dpa