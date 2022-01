Fortuna-Coach Preußer: Keine Gedanken an Job-Endspiel

Düsseldorf (dpa/lnw)

Fortuna Düsseldorfs Trainer Christian Preußer gibt sich vor dem auch für ihn sehr wichtigen Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Nürnberg am Freitag betont locker. «Wir blenden die Umstände aus. Entscheidend ist: Wir müssen aus der Situation herauskommen. Das schaffen wir nicht, wenn wir uns nur Gedanken über ein 'was wäre, wenn' machen würden», sagte Preußer am Donnerstag.

Von dpa