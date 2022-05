Fortuna-Coach Thioune sieht «keinen Spannungsabfall»

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der Düsseldorfer Fußball-Lehrer Daniel Thioune verschwendet keinen Gedanken an das mögliche Eingreifen seines Teams in den Zweitliga-Aufstiegskampf. «Morgen sind nur zwei Dinge wichtig: Wir spielen ausschließlich gegen Darmstadt 98. Und wir spielen ausschließlich für Fortuna Düsseldorf», sagte der Coach vor dem Duell seines Teams am Freitag (18.30 Uhr) mit dem Tabellenzweiten.

Von dpa