Frankfurt wieder mit Götze: Kapitän Rode auf der Bank

Mario Götze steht im Auswärtsspiel beim VfL Bochum am Samstag wieder in der Startelf von Eintracht Frankfurt. Der Mittelfeldspieler hatte am Dienstag das Champions-League-Spiel gegen Tottenham Hotspur (0:0) noch wegen einer Knöchelverletzung verpasst.

Insgesamt rotierte Eintracht-Trainer Oliver Glasner auf fünf Postionen, so saß unter anderem Kapitän Sebastian Rode auf der Bank und Makoto Hasebe stand gar nicht im Kader. Für den gesperrten Randal Kolo Muani rückte Lucas Alario in den Sturm.

Bei den Bochumern ersetzte Philipp Förster Spielmacher Kevin Stöger (Corona) und in der Innenverteidigung spielte Erhan Masovic anstelle von Tim Oermann. «Wir haben uns unsere Gedanken gemacht, was hilft der Mannschaft am meisten. Deswegen werden wir die nächsten Spiele im 4-3-3 angehen. Was mittelfristig passiert, schauen wir mal», sagte Bochums neuer Trainer Thomas Letsch bei Sky.