Frau durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt

Rheine (dpa/lnw)

Eine 29-jährige Frau ist in Rheine am frühen Donnerstagmorgen durch mehrere Messerstiche in den Rücken lebensgefährlich verletzt worden. Ihr 27-jähriger Lebensgefährte wird verdächtigt, in der gemeinsamen Wohnung auf sie eingestochen zu haben, heißt es in einer Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Münster. Der Verdächtige wurde festgenommen. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

Von dpa