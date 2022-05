Frau findet tote Vogelspinne nahe S-Bahnstation

Mülheim (dpa)

Eine Frau hat in Mülheim an der Ruhr eine tote Vogelspinne in einer Plastikbox in der Nähe einer S-Bahnstation gefunden. Die Frau habe die Polizei am Mittwochmorgen alarmiert und den Beamten die Box mit Tier übergeben, hieß es in einer Mitteilung.

Von dpa