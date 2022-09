Frau mit Küchenmesser angegriffen: Mordkommission ermittelt

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die beiden 34-Jährigen zuvor in der gemeinsamen Wohnung in Streit geraten sein, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mit. Der Mann habe dann im Verlauf des Konflikts am Mittwochabend mutmaßlich ein Küchenmesser genommen und seine Frau angegriffen. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht und notoperiert. Der 34-Jährige konnte von der Polizei am Tatort festgenommen werden. Die Hintergründe blieben zunächst unklar.