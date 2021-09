Frau niedergestochen: Festnahme in acht Minuten

Nach einer lebensgefährlichen Messerattacke auf eine 30-jährige Frau ist der Tatverdächtige am Mittwochmorgen in Essen innerhalb von acht Minuten festgenommen worden. Ein Zeuge habe die Tat um 08.02 Uhr gemeldet, den mutmaßlichen Messerstecher verfolgt und seinen Standort permanent an die Polizei weitergegeben. Einige Straßen weiter sei der ebenfalls 30 Jahre alte Verdächtige dann um 08.10 Uhr von einer Streife festgenommen worden, berichtete ein Polizeisprecher. Der Verdächtige und das Opfer hätten sich gekannt, beide stammten aus Eritrea, sagte der Sprecher. Die Frau kam ins Krankenhaus. Zuerst hatte die «WAZ» berichtet.