Frau soll bedroht und entführt worden sein: Großeinsatz

Bochum (dpa/lnw)

Ein Notruf wegen einer möglichen Entführung einer Frau hat in Bochum einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Zwei Männer hätten laut der Schilderung des Zeugen am frühen Mittwochmorgen eine etwa 30 Jahre alte Frau mit vorgehaltener Pistole in einen Lieferwagen ohne Kennzeichen gezogen, teilte die Polizei mit. Ob es die Entführung tatsächlich gab, muss aber noch ermittelt werden.

Von dpa