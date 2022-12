Frau stirbt bei Unfall auf Bundesstraße 54

Hagen (dpa/lnw)

Bei einem Verkehrsunfall in Hagen ist am Mittwoch eine 74-jährige Frau ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war das Auto eines 24-Jährigen auf der Bundesstraße 54 aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit dem Auto eines 71-Jährigen frontal zusammengestoßen. Die Beifahrerin des 24-Jährigen starb noch an der Unfallstelle. Neben beiden Fahrern wurden eine 5-Jährige und zwei Frauen im Alter von 41 und 50 Jahren verletzt und kamen ins Krankenhaus. Auch eine Zeugin musste medizinisch versorgt werden.

Von dpa