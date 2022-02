Frau und Tochter mit Waffe bedroht: 34-Jähriger in U-Haft

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Nach der Bedrohung einer 37-Jährigen Frau und deren 12-jähriger Tochter hat die Polizei einen Mann in Mönchengladbach festgenommen. Der 34-Jährige soll die Frau und das Mädchen am Sonntag mit dem Tode bedroht haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei soll er unter anderem eine Schusswaffe auf beide gerichtet haben. Ein Haftrichter habe Untersuchungshaft angeordnet. Dem 34-Jährigen werden laut Polizei Stalking, Bedrohung und Diebstahl vorgeworfen. Der Zugriff sei durch ein Spezialeinsatzkommando erfolgt.

Von dpa