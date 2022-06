Frau verliert Kontrolle über Auto: Sohn verhindert Unfall

Bakum (dpa/lnw)

Nach einem Schwächeanfall am Steuer ihres Autos ist auf der Autobahn 1 Hamburg-Ruhrgebiet in Höhe der Gemeinde Bakum bei Vechta eine Frau verunglückt. Die 68-Jährige aus dem münsterländischen Bocholt sei am Sonntagmittag wegen des medizinischen Notfalls nach links von der Fahrbahn abgekommen und in die Mittelleitplanken gefahren. Ihr vorausfahrender Sohn habe den Unfall im Rückspiegel gesehen, sich sofort mit seinem Auto vor den Wagen seiner Mutter gesetzt und beide Autos bis zum Stillstand abbremsen können, teilte die Polizei am Montag mit. Beide Autos kamen den Angaben zufolge auf dem Standstreifen zum Stehen. Damit habe der Sohn verhindert, dass seine Mutter auf ein nahes Stauende aufgefahren sei, hieß es.

Von dpa