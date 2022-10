Frau von vermeintlichem Postboten überfallen und eingesperrt

Minden (dpa/lnw)

Eine 83-Jährige soll von einem als Postbote verkleideten Mann und dessen Komplizen in ihrem Haus in Minden überfallen und in den Keller eingesperrt worden sein. Erst rund eine Stunde nach dem Vorfall habe ein echter Postbote Hilferufe gehört und die Polizei alarmiert, teilten die Beamten am Mittwoch mit. Die Frau blieb den Angaben zufolge unverletzt.

Von dpa