Frau wird von eigenem Auto überrollt und schwer verletzt

Eine 83-Jährige ist in Werne (Kreis Unna) von ihrem eigenen Auto überrollt und schwer verletzt worden.

Die Frau hatte laut Polizei ihren Wagen am Donnerstag am Fahrbahnrand einer Straße geparkt. Da sie aber die Handbremse nicht angezogen habe und die Straße abschüssig gewesen sei, habe der Wagen zu rollen begonnen. Die 83-Jährige sei dann bei dem Versuch, das Auto zu stoppen, gestürzt und überrollt worden. Ein Rettungswagen brachte die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus.