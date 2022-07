Frauen belästigt und Helfer mit Messer bedroht

Dortmund (dpa/lnw)

Ein 27-Jähriger soll am Dortmunder Hauptbahnhof drei junge Frauen belästigt und hinzugeeilte Helfer mit einem Taschenmesser bedroht haben. Die 16, 19 und 20 Jahre alten Frauen wandten sich am Samstagabend im U-Bahn-Bereich an Beamte der Bundespolizei und berichteten, dass sie von einem Unbekannten am Oberarm angefasst und gestreichelt worden seien. Zwei Männer, die laut Aussage zu Hilfe eilten, soll der Unbekannte mit einem roten Taschenmesser bedroht haben, wie die Bundespolizei weiter mitteilte.

Von dpa