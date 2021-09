Frauenleiche in Hamm: Beschuldigter erneut festgenommen

Hamm (dpa/lnw)

Nach dem gewaltsamen Tod einer jungen Frau in Hamm ist ein 27-jähriger Tatverdächtiger am Mittwoch erneut festgenommen worden. Der Mann solle am Donnerstag vor den Haftrichter kommen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Dortmund am Mittwoch mit. Weitere Angaben machten die Ermittler zunächst nicht. Der 27-Jährige war am Sonntag zunächst festgenommen worden und am Montag wieder auf freien Fuß gekommen.

Von dpa