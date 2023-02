Freiburg mit Sildillia statt Günter - Vier Neue bei Bayer

Freiburg (dpa)

Fußball-Bundesligist SC Freiburg setzt im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) auf fast exakt die gleiche Startelf wie beim 2:0 in Bochum am vergangenen Wochenende. Einzig Kapitän Christian Günter fehlt wegen einer Gelbsperre. Der Außenverteidiger hatte zuvor in 153 Pflichtspielen in Serie in der Anfangsformation gestanden. Für ihn rückt der junge Franzose Kiliann Sildillia in die Mannschaft.

Von dpa