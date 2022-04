Freiburg startet mit Petersen - Bochum setzt auf Löwen

Freiburg (dpa)

Der SC Freiburg setzt im Spiel gegen den VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf zwei neue Kräfte in der Startelf. Neben Torjäger Nils Petersen rückt im Vergleich zum 2:1 bei Eintracht Frankfurt auch der Südkoreaner Woo-yeong Jeong in die Anfangsformation des Fußball-Bundesligisten. Lucas Höler und Ermedin Demirovic sitzen dafür zunächst auf der Bank.

Von dpa