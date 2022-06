Freischaffende Musiker leiden unter Folgen der Corona-Krise

Düsseldorf (dpa/lnw)

Sinkende Einkommen, Konzertabsagen und eine ungewisse Zukunft: Die Folgen der Corona-Krise setzen freischaffenden Musikerinnen und Musikern immer noch wirtschaftlich und psychisch zu. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Online-Erhebung des Landesmusikrats Nordrhein-Westfalen hervor. Beteiligt hatten sich daran im Januar und Februar 235 Befragte. Auch wenn sich die Situation inzwischen einigermaßen entspannt zu haben scheine, bleibe für die freischaffenden Musiker «das Gefühl großer Unsicherheit und Ungewissheit prägend», so der Landesmusikrat. Planungssicherheit und stabile wirtschaftliche Verhältnisse seien für viele in weite Ferne gerückt.

Von dpa