Frida Gold probt nicht für ESC-Vorentscheid

Köln (dpa)

Die Band Frida Gold hat am Donnerstag eine Probe zum deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest (ESC) ausgelassen. «Frida Gold probt heute bei "Unser Lied für Liverpool" nicht», teilte eine Sprecherin des Norddeutschen Rundfunks (NDR) am späten Nachmittag mit. Sängerin Alina Süggeler sei «aktuell krank», hieß es zur Begründung. Eine Prognose, was das für den geplanten Auftritt von Frida Gold bei der Entscheidungsshow am Freitagabend (3. März, 22.20 Uhr, ARD) bedeuten könnte, gab es zunächst nicht.

Von dpa