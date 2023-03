Fridays for Future demonstriert in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw)

Für mehr Klimaschutz sind auch in Nordrhein-Westfalen wieder zahlreiche Schülerinnen und Schüler auf die Straße gegangen. Bereits am Vormittag startete in Bonn ein Demozug durch die Innenstadt, an dem sich nach Angaben der Polizei zunächst etwa 150 Menschen beteiligten. Kundgebungen und Demonstrationen der Bewegung Fridays for Future waren für Freitag auch in anderen Städten angekündigt, etwa in Köln, Dortmund und Bochum. In Düsseldorf war für den Nachmittag eine Aktion vor dem Landtag geplant.

Von dpa