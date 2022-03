Fridays for Future: Schüler demonstrieren gegen den Krieg

Wesel/Wuppertal (dpa/lnw)

Einige Tausend überwiegend junge Menschen haben am Donnerstag in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert. Die Klimabewegung Fridays for Future (FFF) hatte weltweit zu Protesten aufgerufen. In Wesel gingen nach Angaben der Polizei rund 2000 Schülerinnen und Schüler auf die Straße, um Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zu zeigen. Auf Plakaten hieß es dort unter anderem «Stop Putin» oder «Krieg ist keine Lösung».

Von dpa