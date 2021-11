Friedrich Engels leuchtet in Wuppertal als Ampelmännchen

Wuppertals berühmtester Sohn Friedrich Engels ist seit Freitag in der Stadt als Ampelmännchen präsent. Ein Konterfei des jungen Engels (1820-1895) leuchtet bei Grün und gibt so Fußgängern den Weg zum Engels-Haus frei.

Wuppertals Oberbürgermeister Uwe Schneidewind (Grüne) war beim Einbau des ersten Ampelmanns vor Ort. Engels war politischer Philosoph, Gesellschaftstheoretiker, Historiker, Journalist und kommunistischer Revolutionär.

Der Unternehmersohn schrieb als Weggefährte von Karl Marx mit diesem das berühmte «Manifest der Kommunistischen Partei». Wuppertal wird Friedrich Engels jetzt an vier Stellen in der Stadt als Ampelmännchen leuchten lassen. Dass er bei Grün und nicht bei Rot leuchtet, habe verkehrsrechtliche Gründe, erläuterte die Stadt am Freitag.

Wuppertal wollte 2020 mit zahlreichen Veranstaltungen an den 200. Geburtstag des Philosophen erinnern. Wegen der Corona-Pandemie wurde das Engels-Jahr dann auf 2021 verlängert. Friedrich Engels wurde in Barmen geboren, das heute ein Stadtteil Wuppertals ist.