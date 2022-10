Frisch Auf Göppingen in Gruppenphase der European League

Lemgo (dpa)

Die Handballer von Frisch Auf Göppingen haben in der European League die Gruppenphase erreicht. Obwohl die Schwaben das Rückspiel beim Bundesliga-Rivalen TBV Lemgo am Dienstagabend mit 31:33 (15:18) verloren, zogen sie in die nächste Runde ein. Dabei profitierten sie vom 28:24-Erfolg aus dem Hinspiel. Die besten Werfer der Partie waren TBV-Schütze Lukas Zerbe sowie Marcel Schiller und Josip Sarac mit jeweils sechs Toren.

Von dpa