Früherer FC-Präsident Artzinger-Bolten gestorben

Köln (dpa)

Der frühere Präsident des 1. FC Köln, Dietmar Artzinger-Bolten, ist tot. Der Rechtsanwalt starb am Samstag im Alter von 82 Jahren. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Montag nach Kontakt mit dem engsten Familienkreis mit. Artzinger-Bolten war zwischen 1987 und 1991 Präsident des FC, der damals ein Spitzenteam in der Bundesliga war, zweimal Vizemeister wurde, im UEFA-Pokal-Halbfinale stand und 1991 zum bislang letzten Mal das Endspiel um den DFB-Pokal erreichte.

Von dpa