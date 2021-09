Früherer Nationalspieler Sidney Sam beendet Fußball-Karriere

St. Gallen (dpa) –

Der frühere Nationalspieler Sidney Sam hat seine Karriere als aktiver Fußballer beendet. Per Instagram berichtete der 33-Jährige am Montag von seiner Teilnahme an einer Sportmanagement-Weiterbildung der Universität St. Gallen und dem dabei erzielten erfolgreichen Abschluss.

Von dpa