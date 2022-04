Frühwarnsystem gegen Amokläufer wird landesweit ausgerollt

Düsseldorf (dpa/lnw)

Das neue Frühwarnsystem gegen Amokläufer soll vom kommenden Monat am landesweit eingesetzt werden. Damit könnten risikoträchtige Personen frühzeitig erkannt und das Risiko schwerer Gewalttaten gesenkt werden, teilte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Mittwoch mit. Das Konzept mit dem Namen «PeRiskoP» war nach den Amokfahrten von Münster, Volkmarsen und Trier in Pilotbehörden getestet worden.

Von dpa