Fünf Kanusportler von Binnenschiffer gerettet

Wesel (dpa/lnw)

Fünf Kanusportler sind am Sonntagmittag auf dem Rhein in Voerde bei Wesel gekentert und vermutlich nur knapp einer lebensbedrohlichen Situation entkommen. Ein vorbeifahrender Binnenschiffer habe das gekenterte Kanu gesehen, sein Beiboot ausgesetzt und die vier Frauen und einen Mann nach sehr kurzer Zeit gerettet, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Schon nach der kurzen Zeit seien die Wassersportler aber unterkühlt gewesen, der 56 Jahre alte Mann musste deshalb zur Behandlung ins Krankenhaus. Ansonsten waren die Sportler aber unverletzt.

Von dpa