Fünf Leichtverletzte nach Feuer in Dortmund

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Dortmund sind fünf Menschen leicht verletzt worden.

Das Feuer war am Dienstagabend in einer Wohnung in der vierten Etage ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Drei Bewohner seien ins Freie begleitet und anschließend zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher. Zwei Bewohner der Nachbarwohnung rettete die Feuerwehr demnach über eine Drehleiter. Sie seien ebenfalls leicht verletzt worden. Ein Zimmer der betroffenen Wohnung brannte demnach komplett aus, die Brandursache war zunächst unklar.