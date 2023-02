Fünf Menschen durch Clorgas leicht verletzt

Bonn (dpa/lnw)

Nach einer Verwechselung von Chemikalien ist in einem Labor der Universitätsklinik Bonn Clorgas entstanden und hat fünf Labormitarbeiter leicht verletzt. Die Betroffenen seien am Freitag zur Beobachtung in Kliniken gebracht worden, sagte eine Kliniksprecherin. Die Räume in der Pathologie der Uniklinik wurden vorsorglich geräumt und von der Feuerwehr gelüftet. Die Labore sollten am Nachmittag wieder zugänglich sein und die Arbeit auch in dem direkt betroffenen Laborraum noch am selben Tag weitergehen, sagte die Sprecherin.

Von dpa