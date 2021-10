Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall mit drei Autos

Haltern (dpa/lnw)

Bei einem Unfall auf der B58 in Haltern sind am Donnerstag fünf Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder. Nach Angaben der Polizei Recklinghausen prallte ein Lieferwagen-Fahrer gegen ein abbiegendes Auto. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw auf die Gegenfahrbahn geschoben und stieß dort frontal mit einem weiteren Fahrzeug zusammen. Der Fahrer versuchte auszuweichen und krachte mit seinem Wagen gegen einen Baum. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße wurde für den Rettungseinsatz gesperrt.

Von dpa